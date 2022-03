Cette énergie solaire produite est gratuite, mais surtout, elle permet la réduction de production de gaz à effet de serre.

L’avenir passe par le photovoltaïque et les raisons d’investir sur une installation de panneaux photovoltaïques sont nombreuses. En effet une installation photovoltaïque s’avère être un investissement intéressant et performant selon les situations.

C’est en conséquence un investissement concret de choisir d’installer des panneaux photovoltaïques et apportant un bénéfice pour l’environnement.

Cependant, avant d’investir, il faut bien choisir un installateur de panneau solaire pour s’assurer de la qualité de la future installation et le choix des panneaux est primordial lors du devis et de l’installation.

Qu’est-ce qu’un panneau solaire ?

Un panneau solaire est un matériel doté d’un mécanisme permettant de produire de l’énergie via les rayons du soleil. Il existe deux types de panneaux solaires : les panneaux solaires photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques.

Les panneaux solaires photovoltaïques

On appelle panneaux solaires photovoltaïques les modules solaires qui sont capables de convertir les rayons solaires en électricité. Les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire grâce à des cellules assemblées en modules qui mènent ensuite l’électricité vers des batteries d’accumulateurs permettant de la stocker. Avantage du photovoltaïque : il permet aux habitations éloignées du réseau électrique de produire leur propre électricité et d’être autonome.

Les panneaux photovoltaïques Allemands, Français ou Japonais sont reconnus de bonne qualité et il est donc préférable de vérifier la provenance des panneaux afin de s’assurer d’une production sur le long terme, mais surtout un retour sur investissement performant.

Les panneaux photovoltaïques bénéficient souvent d’une garantie de plusieurs années et de labels qualité pour garantir leur fiabilité.

De plus les, nombreux progrès réalisés par les fabricants de panneaux photovoltaïques permettent une intégration parfaite à l’architecture de votre toit, lors d’une rénovation de toiture par exemple et sur tous types de bâtiments.

Pensez à demander si votre installateur peut gérer la maintenance de votre installation et les tarifs pour cette maintenance.

Fonctionnement du panneau solaire thermique

Le mode de fonctionnement d’un panneau solaire thermique repose sur la circulation d’un fluide entre les différentes composantes du dispositif. Ce liquide appelé caloporteur est chauffé à une très haute température grâce à l’énergie solaire retenue par les capteurs solaires. Ce fluide chaud va être transporté par le biais d’un circuit appelé primaire. Une fois chauffé, le liquide caloporteur circulera en direction d’un ballon afin d’en réchauffer l’eau par l’intermédiaire d’un échangeur thermique. Ensuite, ce ballon se rechargera de l’eau froide quand l’eau chaude sera consommée et cette eau froide sera chauffée à son tour.

Les panneaux solaires thermiques ont la capacité de transformer l’énergie des rayons solaires en chaleur. En effet, le chauffage de l’eau sanitaire d’une demeure ou bien le réchauffement d’une maison, est assuré par les panneaux solaires thermiques aussi appelés capteurs solaires thermiques. Ces derniers fournissent de la chaleur dans toute la maison ; on parle de chauffage solaire si le réchauffement de la maison est alimenté par un panneau solaire thermique. Si c’est l’eau qui est chauffée, on parlera alors de chauffe-eau solaire.

Panneaux solaires : une multitude de choix !

Photovoltaïques ou thermiques, dans un cas comme dans l’autre, les panneaux s’installent aisément sur votre toiture ou même dans le jardin. Le retour sur investissement se fait en moyenne sur sept ans. Mais attention, il faut bien s’assurer que la conception de la maison offre les conditions requises pour cela. Une maison bien conçue limite les besoins en énergie et sollicite donc moins les installations.

La seule difficulté réelle réside dans le choix du type de matériel : des panneaux solaires rigides qui sont les plus connus, ornant les toits de certaines maisons. Ou bien opterez-vous plutôt pour des panneaux solaires pliables idéals en camping, lors d’excursions et d’activités de plein air. Légers et portatifs, ils se rangent facilement dans la boite à gants, une poche ou le sac à dos. Enfin, sachez qu’il existe aussi dans la même lignée des panneaux solaires flexibles, modèles adéquats pour une utilisation aisée (surtout pour des applications nomades). En résumé, tout dépend des usages.

Une main tendue pour inciter à l’utilisation de ce type d’énergie

Il serait dommage de s’en priver étant donné qu’il existe de nombreuses aides dans le cas de travaux domestiques à vocation écologique. A savoir : une TVA à 5,5%, MaPrimeRenov’ , un crédit d’impôts, l’ANAH (Agence Nationale pour l’habitat), prêt bancaire à 0% couvrant la totalité de vos travaux, LDD (Livret à Développement Durable). Autant de coups de pouce pour aider à changer les modes de consommation !