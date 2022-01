Que signifient Bbio et Bbio Max ? En quoi est-ce important pour votre maison individuelle ?

RT, BBC, BEPOS, COP, CeP, TiC, Bbio… le vocabulaire relatif à la Réglementation Thermique des bâtiments est pour le moins spécifique et parfois peu compréhensible pour les néophytes. Pourtant, chaque terme utilisé dans le jargon de la RT2012 ou RE 2020 est important.

Aujourd’hui, nous nous intéressons aux concepts de Bbio et de Bbio Max.



Définition de Bbio (besoin bioclimatique)

Le Bbio (abrégé de Bilan Bioclimatique du bâtiment) est une unité de mesure désignant le besoin en chauffage, en climatisation et en éclairage artificiel d’un bâtiment. Il a été mis en place dans le but de réduire le besoin en énergie du bâti.

Le Bbio constitue l’une des trois exigences* de performances relatives à la RT2012, et permet de mesurer la qualité de conception d’une maison individuelle ou encore d’un immeuble de logements ou de bureaux. Pour être conforme avec la RT2012 et obtenir l’attestation, il faut que l’indice Bbio d’un bâtiment n’excède pas la valeur maximale Bbio max imposée par la Réglementation Thermique selon la zone climatique d’implantation où il est situé. Au-delà de cette limite, il sera considéré comme trop énergivore et nécessitera un devis rénovation de maison aux coûts plus ou moins conséquents.

A quoi sert l’indice Bbio ?

Cette disposition permet de limiter les besoins en énergie pour les postes de chauffage, de refroidissement et d’éclairage artificiel, et donc de réduire la part des investissements dans des équipements onéreux.

Pour exemple, les fuites d’air

En règle générale, les fuites d’air dans la maison s’opèrent :

– A la jonction entre la maçonnerie et les menuiseries. Les coffres de volets roulants sont un bon exemple d’endroit où se produisent des fuites d’air depuis la maison vers l’extérieur

– Au pourtour des gaines techniques : VMC, conduits, bouches d’aspiration, tuyauterie, etc.

– Autour des trappes et autres éléments traversant les parois et toitures de la maison individuelle (velux, conduits de cheminée, etc.)

– Aux jonctions entre les différentes parois, entre le toit et le mur notamment, ou la porte de garage et le mur.

De plus, une maison individuelle respectant le seuil maximum du Bbio max est naturellement optimisée pour être plus performante et donc plus confortable et moins coûteuse pour les familles.

Comment se calcule le Bbio max ?

Le coefficient Bbio max tient compte exclusivement de la conception du bâti et repose sur les critères suivants : le niveau d’isolation thermique, l’inertie de la structure, l’étanchéité de l’enveloppe extérieure, la conception bioclimatique du bâtiment, l’orientation et l’exposition à l’éclairage naturel, la compacité, …

Sont donc exclus du calcul les systèmes de chauffage, climatisation et éclairage.

Exprimé en nombre de points, le calcul de l’indice Bbio max dépend également des spécificités du bâtiment et sa localisation géographique (altitude, typologie du bâtiment, températures extérieures, etc.) Les huit zones climatiques définies par la RT2012 sont les suivantes : H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3.

En résumé, le Bbio d’un bâtiment peut être calculé ainsi :

Bbio = 2 x (Besoin en Chauffage + Besoin en refroidissement) + 5 x Besoin en éclairage

En définitive, la rénovation énergétique de nos logements est le chantier du siècle. Il faut rénover 30 millions de logements très énergivores en France. Le prix de l’énergie augmente de 5% par an. Si aujourd’hui vous payez une facture de 1000€ par an, dans 10 ans son prix sera de 1600€ et de 2600€ dans 20 ans. Ainsi la précarité énergétique augmente et risque de devenir commune dans 20 ans. Selon le réseau des collectivités d’Occitanie engagées en faveur de la transition énergétique, une région comme l’Occitanie prévoit 52 000 logements rénovés par an jusqu’en 2030, dont 30% de rénovation de maison en Ariège…

Consulter les grandes lignes des textes RT2012 et RE2020, vous donnera donc des indications plus précises sur la conception des bâtiments, l’importance des surfaces vitrées et les coefficients de référence.