Que signifient Bbio et Bbio Max ? En quoi est-ce important pour votre maison individuelle ? RT, BBC, BEPOS, COP, CeP, TiC, Bbio… le vocabulaire relatif à la Réglementation Thermique des bâtiments est pour le moins spécifique et parfois peu compréhensible pour les néophytes. Pourtant, chaque terme utilisé dans le jargon de la RT2012 ou […]

De plus en plus de foyers français investissent dans des chauffe-eaux thermodynamiques. Le système est écologique et économique pour chauffer l’eau chaude sanitaire à l’aide de l’air ambiant. Les chauffe-eaux thermodynamiques sont plus chers que les chauffe-eaux électriques classiques, mais peuvent être rentables au bout de quelques années. Le principe de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique […]