À la souscription de votre contrat et par la suite, vous avez le choix entre l’option “base” et l’option “heures creuses/heures pleines” (HC/HP) ou jour/nuit. Ce choix doit se faire en faisant attention à bien étudier vos habitudes de consommation : il vaut mieux opter pour l’option base si vous utilisez davantage vos appareils électriques entre 7 heures et 22 heures. Pour l’option HC/HP, attention : si le prix est plus bas pendant les HC – lorsqu’on réalise au moins 45% de notre consommation d’énergie la nuit – il est bien plus élevé pendant les HP que si vous dépendiez de l’option base.

Les offres spéciales Linky et Gazpar

L’installation des compteurs Linky (électricité) et Gazpar (gaz) sera généralisée jusqu’à 2022. En parallèle, se développent des offres d’électricité Linky qui pourraient vous intéresser dans votre choix d’un fournisseur d’électricité. En effet, ce compteur intelligent permettant d’avoir une vision plus fine de la consommation d’électricité des usagers, certains fournisseurs d’énergie proposent alors de bénéficier d’offres plus précises avec des tarifications spéciales durant le week end ou de réductions supplémentaires sur les heures creuses.

Pour l’heure, il existe 7 offres spéciales Linky proposées par les fournisseurs Total Direct Energie, Ohm Energie, EDF ou encore ENGIE. Concernant le compteur de gaz, il n’y a pour le moment pas d’offres spéciales Gazpar.

Les zones tarifaires pour le gaz, comment ça marche ?

Contrairement à l’électricité, la fourniture de gaz et son prix dépendent de votre lieu d’habitation, ou “zone”. Les zones, au nombre de 6, sont connues en fonction de votre proximité ou non avec des points d’acheminement et de distribution de gaz. Si vous n’êtes rattaché à aucune zone, vous n’êtes tout simplement pas éligible à la fourniture de gaz. Plus vous êtes éloigné de l’unité de distribution du gaz, plus le numéro de votre zone sera élevée, et plus le prix pourra augmenter. Ainsi, si vous êtes en zone 5, le prix du gaz sera plus important qu’en zone 2, mais à condition d’être un gros consommateur de gaz (consommation annuelle >6 MWh). Pour les autres, pas de panique : il n’y a pas d’incidence de votre zone de consommation sur votre facture. Pas de panique, nous avons le service qu’il vous faut, notre comparateur de gaz va chercher pour vous les meilleurs offres du marché afin de proposer un prix compétitifs !